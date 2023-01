ÖFB-Star Schmid im Trainingslager schwer verletzt

Hiobsbotschaft für das ÖFB-Team und Werder Bremen: Romano Schmid hat sich im Trainingslager einen leichten Innenband-Einriss zugezogen.

Ein heftiger Rückschlag für unseren Deutschland-Legionär, der sich zuletzt immer besser in Form kam. Schmid und die Hanseaten schnuppern an den Europacup-Startplätzen, doch der Angriff des Tabellen-Neunten muss vorerst ohne Den Mittelfeld-Star beginnen. Schmid verließ das Werder-Trainingslager wegen einer Verletzung am linken Knie, um sich in Bremen einer MRT-Untersuchung zu unterziehen. Das Ergebnis ist ernüchternd: Leichte Einrisse des Innenbandes. Eine genaue Ausfallsdauer ist noch nicht vorher zu sehen.

Clemens Fritz, Leiter Profi-Fußball und Scouting beim SV Werder sagt: „Es tut uns sehr leid für Romano, dass er sich die Verletzung in dieser Phase der Saison zugezogen hat. Er bekommt jetzt alle Zeit, sich vollständig auszukurieren und gestärkt zurückzukommen."

Rückschlag nach starker Hinrunde

Schmid konnte sich im September in die Startelf der Norddeutschen kämpfen und wurde als Belohnung im September unter Ralf Rangnick auch ins Nationalteam einberufen. Jetzt muss der 22-Jährige erst einmal eine dreiwöchige Reha durchmachen. Erst danach wird sich zeigen, wie lang der Steirer tatsächlich ausfallen wird. Fix ist, dass er die ersten zwei Saison-Spiele verpassen wird. Danach muss Schmid erst wieder in Form kommen. Zum Länderspiel-Doppel in der EM-Quali gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März) sollte er aber wieder einsatzbereit sein.