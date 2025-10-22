Paukenschlag: Barcelona bläst USA-Spiel ab

Ende Dezember hätte Barcelona in Miami auf Villarreal treffen sollen – doch das LaLiga-Duell wurde nun überraschend abgeblasen.

Diese Entscheidung teilte LaLiga am Dienstag mit. Die Partie des 17. Spieltags zwischen Villarreal und dem spanischen Meister FC Barcelona sollte eigentlich am 20. Dezember in Miami ausgetragen werden. Diesen Plan verwarf die Liga nun wieder, nachdem es in Spanien heftige Proteste gegen eine Austragung jenseits des Atlantiks gegeben hatte.

»Aufgrund der Unsicherheiten«

In einem offiziellen Statement heißt es: „LaLiga teilt mit, dass nach Gesprächen mit dem Veranstalter des offiziellen Spiels in Miami dieser seine Entscheidung bekannt gegeben hat, die Organisation der Veranstaltung aufgrund der Unsicherheit, die in den letzten Wochen in Spanien entstanden ist, abzusagen.“

Der Veranstalter Relevent Sports, der das Spiel in den USA organisieren und vermarkten sollte, erklärte zudem, man könne angesichts der Proteste nicht garantieren, dass genügend Zeit bleibe, um einen reibungslosen Ablauf des Matches sicherzustellen.

Potenzieller Wettbewerbsvorteil

Im August hatte der spanische Fußballverband RFEF LaLigas Antrag auf eine Austragung der Partie zwischen Barcelona und Villarreal in den USA genehmigt. Anfang Oktober gab auch die UEFA ihr Einverständnis.

In Spanien jedoch regte sich deutlicher Widerstand gegen das Vorhaben, Ligaspiele außerhalb des Landes auszutragen – auch, weil der FC Barcelona dadurch einen potenziellen Wettbewerbsvorteil gehabt hätte: Das eigentlich als Auswärtsspiel angesetzte Duell wäre schließlich auf neutralem Boden ausgetragen worden.