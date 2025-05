Paukenschlag: Modric verlässt Real Madrid

Jetzt ist es offiziell: Luka Modrić (39) verlässt nach über einem Jahrzehnt die Königlichen! Am Donnerstagnachmittag machte der Kroate sein Aus bei Real öffentlich – nach 13 Jahren, 29 Titeln und unvergesslichen Momenten im weißen Trikot.

Am Samstag ist Schluss – zumindest im Wohnzimmer der Königlichen! Denn Luka Modrić (39) wird im Spiel gegen Real Sociedad (16.15 Uhr, live bei DAZN) zum letzten Mal im Estadio Santiago Bernabéu auflaufen. Danach steht er Real Madrid noch bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 13. Juli) zur Verfügung – doch spätestens Mitte Juli ist dann endgültig Schluss.

»Der Moment ist gekommen«

Der Kroate erhält keinen neuen Vertrag, obwohl er sich eine weitere Verlängerung gewünscht hatte. Damit endet seine Zeit bei den Königlichen nach zwölf Jahren und vier Vertragsverlängerungen in Folge – jeweils um ein weiteres Jahr. Ein leiser Abschied für einen der Größten – und das Ende einer goldenen Ära im Mittelfeld der Blancos.

„Liebe Madridistas, der Moment ist gekommen. Der Moment, den ich nie kommen lassen wollte, aber so ist der Fußball, und im Leben hat alles einen Anfang und ein Ende… Am Samstag werde ich mein letztes Spiel im Santiago Bernabéu bestreiten. Ich kam 2012 mit der Freude, das Trikot der besten Mannschaft der Welt zu tragen, und mit dem Ehrgeiz, Großes zu leisten, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was dann kam. Für Real Madrid zu spielen, hat mein Leben als Fußballer und als Mensch verändert. Ich bin stolz darauf, Teil einer der erfolgreichsten Epochen des besten Vereins der Geschichte gewesen zu sein. Ich möchte dem Verein von ganzem Herzen danken, vor allem dem Präsidenten Florentino Pérez, meinen Mannschaftskameraden, den Trainern und all den Menschen, die mir in all dieser Zeit geholfen haben“, schrieb der Mittelfeldregisseur auf Instagram.