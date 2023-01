Premier-League-Klub ist heiß auf Glasner

Heißes Gerücht um Trainer Oliver Glasner.

Der FC Chelsea steckt im weiter in der Krise: Das 1:2 im Nachtragsspiel gegen Fulham, in dem Neuzugang Joao Felix Rot sah, war die dritte Niederlage in Serie bzw. die siebente in den jüngsten zehn Pflichtspielen. Somit wird der Druck auf Trainer Graham Potter größer. Der 47-Jährige löste erst im September Thomas Tuchel ab, konnte mit der Star-Truppe aber bisher noch nicht die erhofften Erfolge einfahren. Jetzt brodelt auch noch die Gerüchteküche: Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, steht Oliver Glasner auf Chelseas Liste. Schon im Spätsimmer sollen sich die Londoner um den 48-Jährigen bemüht haben. Aber: Aktuell dürfte Glasner Eintracht Frankfurt nicht verlassen. Anders könnte es im Sommer aussehen.