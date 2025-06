PSG im Achtelfinale - Atletico ist raus

Bitter: Den Spaniern reichte ein knapper Sieg nicht - Atletico muss mit 6 Punkten die Heimreise antreten.

Paris Saint-Germain steht wie erwartet im Achtelfinale der Fußball-Club-WM. Europas Champions-League-Sieger gewann am Montag zum Gruppenabschluss gegen die Seattle Sounders mit 2:0 (1:0) und zog damit mit sechs Zählern in die K.o.-Runde ein. Neben Seattle blieb in der Gruppe auch Atletico auf der Strecke. Für die Madrilenen war ein 1:0 (0:0) gegen Botafogo zu wenig, der Club aus Rio de Janeiro schaffte als Zweiter mit ebenfalls sechs Zählern den Aufstieg ins Achtelfinale.

PSG war in Seattle auf den Sieg aus, um alle Zweifel am Aufstieg zu beseitigen. Die vorerst gefährlichste Szene hatten jedoch die Hausherren. PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma ging ins Dribbling, legte Jesus Ferreira aber fast die Führung auf. Der Sounders-Angreifer schoss am Gehäuse vorbei (18.).

Der Favorit übernahm danach die Kontrolle, Seattle verteidigte tiefer und tiefer. Ein Eckball beendete schließlich die Torsperre der Amerikaner. Vitinha zog aus der zweiten Reihe ab, Khvicha Kvaratskhelia lenkte den Ball ins gegnerische Tor (35.). Paris hatte nun völlig die Spielkontrolle inne und suchte die Entscheidung. Auch nach Seitenwechsel attackierten die Franzosen früh, Seattle schaffte kaum noch Entlastung.

Ausgerechnet ein Gegenstoß von PSG sorgte schließlich für neuerlichen Jubel bei Coach Luis Enrique. Achraf Hakimi schloss, vom eingewechselten Bradley Barcola ideal freigespielt, zum 2:0 (66.) ab. Paris ließ es danach ruhiger angehen und spielte das Resultat über die Zeit.

Atletico offensiv zu harmlos

Atletico verabschiedete sich in der Rose Bowl von Pasadena aus dem Turnier. Botafogo verbuchte nach knapp zehn Minuten die erste große Chance, Atleticos Torhüter Jan Oblak blieb im Duell mit Jefferson Savarino aber Sieger. Die Madrilenen legten offensiv zu, vor allem Julian Alvarez bereitete den Brasilianern Probleme. Nach der Pariser Führung im Parallelspiel musste Atletico aber schon mit drei Toren Unterschied gewinnen. Ein Elferfoul an Alvarez Ende der ersten Hälfte wurde nicht gegeben, da dessen Mitspieler Alexander Sörloth davor regelwidrig zu Werke gegangen war.

© Getty

Antoine Griezmann kam bei Atletico nach der Pause, die zündenden Ideen, Botafogos Abwehrreihe zu knacken, blieben aber aus. Der Copa-Libertadores-Sieger des Vorjahres kam durch einen Volleyschuss von Igor Jesus der Führung wieder nahe, Oblak rettete seine Elf erneut. Für Diego Simeone und seine Mannschaft tickten die Minuten weiter ohne Erfolgserlebnis hinunter, bis Griezmann in der 87. Minute doch noch einschob. Mehr war für die Colchoneros nicht mehr möglich. Ihnen wurde die 0:4-Abfuhr zum Auftakt gegen PSG zum Verhängnis.