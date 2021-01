PSG-Star Mbappé spricht Klartext über Wechsel

Die Zukunft von PSG-Superstar Kylian Mbappé ist weiter unklar - Real Madrid will den Franzosen unbedingt haben

Ein perfekter Arbeitstag für Mbappé und seinen Parisern beim 4:0-Sieg über Montpellier HSC. Mit einem Doppelpack leistete der 22-Jährige einen entscheidenden Beitrag.

Nach dem Spiel war der Weltmeister von 2018 sichtlich gut aufgelegt und stand den Journalisten Rede und Antwort über seinen, bis Sommer 2022, auslaufenden Vertrag. Real Madrid gilt als Top-Favorit im Transfer-Poker um den Superstar.

© Getty Es wäre der Transfer-Hammer! Wechselt Mbappé zu den Königlichen nach Madrid?

„Ich muss darüber nachdenken, was ich in den nächsten Jahren machen will, wo ich stehen will. Es geht wirklich ums Reflektieren und nicht darum, Zeit zu schinden. Wenn ich unterschreibe, dann um längerfristig zu bleiben. (...) Aber ja, bald müssen wir eine Entscheidung treffen.“

Er sei jedoch „sehr glücklich“ in Paris, der Klub und die Fans hätten ihm stets geholfen, dafür werde er „für immer“ dankbar sein. Mbappé hat in 147 Pflichtspielen für PSG bisher 106 Tore erzielt. Die PSG-Verantwortlichen wollen den Angreifer unbedingt halten.