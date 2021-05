Tausende Fußballfans von Inter Mailand haben am Sonntag vor dem letzten Saisonspiel gegen Udinese Calcio vor dem Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand die Meisterschaft gefeiert. Dicht gedrängt, mit Pyrotechnik, wehenden Fahnen und teils ohne Mund-Nasen-Bedeckungen besangen sie die Mannschaft von Trainer Antonio Conte.

???? | ARRIVAL



It's not every day that you're given this kind of welcome ????????????#InterUdinese #IMScudetto ⚫️???? pic.twitter.com/dayOFsVYbF