RB Salzburg mit Giganten Real & Co. bei TV- Spektakel

In nicht einmal zwei Wochen startet für Vizemeister Red Bull Salzburg in Cincinnati (US-Bundesstaat Ohio) das Abenteuer Klub-WM.

In dem von der FIFA rundumerneuerten Bewerb kämpfen von 14. Juni bis 13. Juli 32 Teams aus der ganzen Welt (früher 7 Teams/7 Kontinente) um das Rekord-Preisgeld von einer Milliarde US-Dollar. Mitten im Kreis von Top-Klubs wie dem frisch gebackenen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München, Dortmund, Manchester City, Chelsea Inter Mailand oder Juventus sind aufgrund der Erfolge früherer Jahre die Salzburger Bullen als einer der 12 Europa-Teilnehmer.

Dazu kommen Vereine aus Südamerika, Nord- und Mittelamerika, Afrika, Asien und Ozeanien. Da nur maximal zwei Klubs pro Land mitmachen dürfen, müssen Spitzenvereine wie Barcelona, Liverpool, Arsenal oder Leverkusen zusehen. Trotzdem werden uns Tag für Tag Hammer-Partien und mit Superstars wie Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) und Marcel Sabitzer (Dortmund) abwärts serviert.

So läuft die Klub-WM:

Los geht‘s mit acht Vorrunden-Gruppen, wobei es der FC Salzburg in Gruppe H mit Real Madrid, Saudi-Arabien-Vertreter Al Hilal und CF Pachuca aus Mexiko zu tun bekommt. Der Modus: Die Top 2 jeder Gruppe steigen ins Achtelfinale auf, weiter geht‘s im K.o.-System.

Aufgrund der Zeitverschiebung zu den 11 US-Spielorten zwischen New York (- 6 Stunden zur MESZ) und Los Angeles (- 9 Stunden zur MESZ) finden viele Top-Partien zur besten heimischen TV-Sendezeit statt. Während SAT einige ausgewählte Begegnungen zeigt, gibt‘s die komplette Club-WM frei zugänglich auf DAZN.

Salzburg legt am 18. 6. um Mitternacht los.

Lange Sommernächte für Bullen-Fans

Zur Eröffnungspartie in der Nacht auf 15. Juni (2 Uhr MESZ) empfangen Messi und seine Inter-Kollegen im Hard Rock Stadium von Miami den Saudi- Klub Al Ahly. 16 Stunden später(18 Uhr MESZ) bekommt‘ s Auckland City (NZL) in Cincinnati mit Bayern zu tun. Der erste Kracher steigt am 15. Juni zur Primetime (21 Uhr MESZ): Paris Saint-Germain – Atletico Madrid.

Die ersten beiden Salzburg-Partien gegen CF Pachuca (18.6.) und Al Hilal (22.6.) steigen jeweils um Mitternacht, der Kracher gegen Real in der Nacht auf 27. Juni um 3 Uhr unserer Zeit.