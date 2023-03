Revierderby zwischen Dortmund und Schalke als Spieltagshighlight

Im spannenden Titelkampf der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Dortmund könnte ausgerechnet Schalke 04 zum Spielverderber für den BVB werden.

Am Samstag (ab 18.30 Uhr im Sport24-Liveticker) treffen die beiden Erzrivalen im "Revierderby" aufeinander, für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Die punktgleichen Bayern sind nach dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain (2:0) am Mittwoch kurz davor gegen den FC Augsburg gefordert.

Die Dortmunder haben 2023 in der Liga alle acht Spiele gewonnen, seit dem Jahreswechsel nur am Dienstag beim Achtelfinal-Aus in der "Königsklasse" bei Chelsea (0:2) die einzige Niederlage kassiert. Nun wartet Schalke im 100. Kräftemessen der beiden Clubs in der Bundesliga, es ist das Duell Titelaspirant gegen Abstiegskandidat. Die "Königsblauen" standen lange abgeschlagen am Tabellenende, nach vier 0:0 in Serie und zwei Siegen gegen Stuttgart (2:1) und in Bochum (2:0) sind die Gelsenkirchener aber wieder voll im Rennen um den Klassenerhalt.

"Vor ein paar Wochen hätten alle darüber gesprochen, wie hoch das Ergebnis gegen uns ausfällt", sagte Schalke-Trainer Thomas Reis. "Jetzt hat sich das etwas gewandelt." Zwei Mannschaften sind in der Rückrunde noch ungeschlagen: Dortmund und Schalke. Mit so viel Euphorie ist Schalke schon lange nicht mehr in ein Spiel gegen den auf vielen Ebenen enteilten BVB gegangen - allein der Marktwert von Dortmund-Star Jude Bellingham übersteigt jenen des gesamten Schalke-Kaders.

Dass Dortmund auch ohne den zuletzt überragenden und nun verletzten Julian Brandt und womöglich auch ohne die fraglichen Marco Reus und Tormann Gregor Kobel der klare Favorit ist, weiß auch Coach Reis. "Wenn Dortmund 100 Prozent bringt und wir bringen 100 Prozent, wird es für uns sehr, sehr schwer", sagte er. Dortmund zeigt sich jedenfalls kampfbetont. "Wir haben den Frust in London gelassen. Das Derby kommt genau im richtigen Moment", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic betonte: "Wir sind definitiv bereit für das Derby. Wir werden alles reinwerfen."

Bayern wird gegen Augsburg rotieren

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann wird gegen Augsburg (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) unterdessen kräftig durchrotieren. "Wir werden ein paar Wechsel machen müssen, weil nicht alle bei hundert Prozent sind", sagte der Coach. Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting fällt mit Rückenproblemen aus, sagte Nagelsmann am Freitag. Außerdem hätten mehrere Spieler nach dem kraftraubenden Sieg gegen PSG "Müdigkeit angegeben". Nagelsmann nannte Matthijs de Ligt, Thomas Müller, Kingsley Coman und Leon Goretzka, die darum wohl alle eine Pause erhalten oder zumindest nicht von Anfang an spielen werden.

Das Augsburg-Spiel wird damit vermutlich zur Chance für einige namhafte Akteure, die zuletzt nur von der Bank kamen. Neben Benjamin Pavard, der gegen PSG wegen einer Gelb-Sperre pausierte, sind die Offensivkräfte Sadio Mané, Leroy Sané und Serge Gnabry, der nach seiner Einwechslung gegen Paris traf, heiße Startelf-Kandidaten. Der zuletzt mit seiner Reservistenrolle sehr unzufriedene Portugiese João Cancelo bekam sogar eine Einsatzgarantie.

Nach einem Gespräch habe der Leihspieler von Manchester City im Training eine gute Reaktion gezeigt. "Von daher gehe ich davon aus, dass er spielt", sagte Nagelsmann. Das Hinspiel in Augsburg hatte der deutsche Rekordmeister mit 0:1 verloren. "Es ist nach einem Champions League-Spiel nie ganz simpel, direkt wieder reinzukommen", meinte der Coach.

Mit Personalsorgen geht auch Werder Bremen in das Duell gegen Bayer Leverkusen. Die Grün-Weißen müssen am Sonntag unter anderem auf den österreichischen Kapitän Marco Friedl sowie Landsmann Romano Schmid verzichten, beide fallen krank aus.