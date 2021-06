Ronaldo & Co. im Test-Kracher bei Spanien

Ronaldo & Co. gastieren heute im ersten Testspiel vor der EURO in Spanien. Beide Teams sind noch auf der Suche nach dem Leistungsmaximum.

Einfache Gegner warten auf die Portugiesen in den nächsten Wochen nicht. In der EM-Gruppenphase krachen Ronaldo & Co. unter anderem auf Frankreich und Deutschland. Passend dazu das Kaliber des heutigen Testspielauftakt-Gegners: Spanien. Der Hit (ab 19.30 im Sport-LIVE-Ticker) wird vor 20.000 Zuschauern im Wanda Metropolitano ausgetragen. Damit wäre das Stadion in der spanischen Hauptstadt zu 30 Prozent ausgelastet. Am 7. März vergangenen Jahres, bei dem Liga-Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Sevilla, waren zum letzten Mal Fans im Wada Metropolitano zugelassen. Der amtierende Europameister Portugal will nach zuletzt eher mageren Leistungen (3:1 gegen Luxemburg, 2:2 gegen Serbien, 1:0 gegen Aserbaidschan) einen Befreiungsschlag landen.