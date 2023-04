Riesen-Krach in der Wüste: Superstar Ronaldo ließ seinen Trainer feuern.

Eigentlich ist ein Fußball-Trainer ja der Chef der Spieler, in diesem Fall ist es aber wohl andersrum. Wie die spanische Marca berichtet, ließ Cristiano Ronaldo seinen Trainer bei Al-Nassr in Saudi-Arabien einfach feuern.

Riesen-Krach

Was war geschehen? Eigentlich läuft es für den Superstar seit seinem Wechsel in die Wüste rund. In bisher zehn Liga-Spielen hat der Portugiese 11 Tote gemacht, dennoch brodelte es beim Saudi-Club. Der Verein liegt in der Liga drei Punkte hinter Ittihad und kam zuletzt nur zu einem 0:0 gegen Al-Feyha.

Trainer Rudi Garcica

Als Trainer Rudi Garcia (er wurde 2011 mit Lille französischer Meister) danach öffentlich die Star-Spieler kritisierte, reichte es Ronaldo. Er soll den Verein über die eigene Unzufriedenheit informiert haben. Als es dann auch noch zu einem Kabinen-Streit zwischen Trainer und Spieler kam, wurde Garcia gefeuert.