× ÖFB-Legionär mit ergreifendem Torjubel

Hannes Wolf (26) glänzt beim 4:0-Erfolg von New York City FC und setzt beim Torjubel ein emotionales Zeichen für seine Heimat.

Hannes Wolf (26) hat beim klaren 4:0-Sieg von New York City FC gegen Atlanta United in der US-amerikanischen Major League Soccer groß aufgespielt. Der ehemalige RB-Salzburg-Kicker war mit zwei Treffern und einer Vorlage der Matchwinner und berührte mit einer besonderen Geste.

Doppelpack und schöne Geste

Schon kurz vor der Pause servierte der Grazer die Führung für Moralez (44.). In der zweiten Hälfte legte Wolf dann selbst nach: Erst erhöhte Bakrar auf 2:0, ehe Wolf innerhalb von zwei Minuten (57., 59.) seinen Doppelpack schnürte.

Besonders emotional: Unter seinem Trikot trug Wolf ein Shirt mit der Aufschrift "For the victims. For peace. For Graz" - Eine Gedenk-Geste an seine Heimatstadt, die am Dienstag durch einen Amoklauf an einer Schule erschüttert wurde.

© getty images ×

Starke Saison

"Ich bin glücklich, dass ich heute getroffen habe und dass ich mein T-Shirt zeigen konnte. Und dass ich zumindest eine Nachricht an all die Leute, die Familien, die jemanden verloren haben, senden konnte", erklärte Wolf in einem Interview nach dem Spiel in den US-Medien.

Wolf hält nun bei acht Toren und zwei Assists in 18 Spielen in der laufenden MLS-Saison und zeigt sich weiterhin in Topform.