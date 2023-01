Sieg für Ronaldo bei Pflichtspiel-Debüt in Saudi-Arabien

Fußball-Altstar Cristiano Ronaldo hat ein erfolgreiches Debüt im Trikot von Al-Nassr gegeben. Der Portugiese blieb beim 1:0 aber ohne Tor.

Der 37-jährige Portugiese führte seinen neuen Verein am Sonntag zu einem 1:0 (1:0) gegen Al-Ettifaq. Damit liegt Al-Nassr weiter an der Tabellenspitze in Saudi-Arabien. Ein Tor war Ronaldo im ersten Pflichtspiel aber nicht vergönnt, das Siegestor erzielte Talisca (31.).

Ronaldo war im Winter zu Al-Nassr gewechselt, wo er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieb. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen.

Nachdem Ronaldo in den ersten beiden Ligaspielen noch eine Sperre aus England abgesessen hatte, war er am vergangenen Donnerstag in einem Testspiel einer kombinierten Auswahl von Ronaldos Club und dem Rivalen Al-Hilal gegen den französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain erstmals zum Einsatz gekommen. Trotz zweier Tore des Portugiesen hatte sich aber PSG mit Weltmeister Lionel Messi am Ende 5:4 durchgesetzt.