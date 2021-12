In der Tabelle liegt der Titelverteidiger nur auf Platz fünf.

Am Vorabend des zehnten Jahrestags seines Amtsantritts als Trainer von Atletico Madrid hat Diego Simeone mit den "Colchoneros" eine bittere Niederlage kassiert. Atletico bezog am Mittwoch im Nachtragsspiel der neunten Runde bei Granada eine 1:2-Pleite und ging damit in der spanischen Fußball-Liga zum vierten Mal in Folge als Verlierer vom Platz. In der Tabelle liegt der Titelverteidiger nur auf Platz fünf.