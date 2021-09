Atletico patzt bei Schlusslicht

Atletico Madrid blamiert sich im Kampf um die Tabellenspitze beim Tabellenletzten.

Atletico Madrid ist ausgerechnet beim bisher punktelosen Tabellenletzten Alaves ausgerutscht. Der spanische Meister verlor am Samstag in der 7. Runde nach einem frühen Gegentor sang- und klanglos mit 0:1. Das Spiel in der baskischen Provinz bestätigte die durchwachsene Frühform von Atletico. Vor einer Woche reichte es im Heimspiel gegen Athletic Bilbao nur zu einem 0:0, am Mittwoch gab es beim ebenfalls punktelosen Getafe erst dank zwei Toren in der Schlussphase den 2:1-Sieg.

Stadtrivale Real Madrid könnte nun den Vorsprung auf Atletico am Abend mit einem Heimsieg gegen Villarreal auf fünf Punkte ausbauen.