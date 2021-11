Macht Barca am Freitag Nägel mit Köpfen? Die Katalanen könnten schon am Abend Xavi als neuen Coach präsentieren.

Die Suche nach einem neuen starken Mann an der Seitenlinie könnte für Barcelona noch am Freitagabend sein Ende finden. Laut der spanischen "Sport" soll Xavi Hernandez in Kürze als neuer Coach vorgestellt werden.

Der katarische Klub Al Saad, den der ehemalige Barca-Akteur momentan coacht, hat nach zähen Verhandlungen offenbar dem Druck nachgegeben, seinen Trainer noch lange vor Ablauf seines bis 2023 datierten Vertrags gehen zu lassen.

Xavi-Bekanntgabe für Freitagabend geplant

Für Xavi geht wohl ein Traum in Erfüllung. Die Barca-Legende soll am Donnerstag sogar persönlich bei Scheich Mohamad bin Khalifa al Thani vorgesprochen haben, um eine Freigabe zu erwirken. Eigentlich hatte man erwartet, Barcelona-Boss Juan Laporta würde selbst nach Katar fliegen, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Der katarische Klub-Boss wurde dahingehend aber enttäuscht.

Nun liegt es an jener Barca-Fraktion, die in den Emiraten weilt, letzte Details mit Al Sadd zu klären. Eine schnelle Einigung wird dennoch erwartet. Xavi soll bereits am Samstag in Barcelona landen. Eine offizielle Bekanntgabe ist hingegen für Freitagabend anberaumt.

Barca zahlt Millionen-Klausel

Um Xavi den Ausstieg aus seinem laufenden Vertrag bei Al-Sadd zu ermöglichen, muss Barcelona gemäß Berichten fünf Millionen Euro bezahlen. Den spanischen Traditionsclub plagt derzeit eine sportliche Krise. Seit dem Abgang von Superstar Lionel Messi läuft es nicht mehr, in der Meisterschaft sind die Blaugrana nur Neunter. Wie Al-Saad bekannt gab, habe Xavi den Club vor einigen Tagen informiert, dass er "aufgrund der kritischen Phase, die sein Heimatverein durchläuft" nach Barcelona zurückkehren wolle. Man stehe dem nicht im Weg.

ÖFB-Talent Yusuf Demir wird wohl schon in Kürze unter einem neuen Coach trainieren.