Barca gewinnt Derby bei Espanyol

Späte Tore sichern dem Tabellenführer drei Punkte.

Der FC Barcelona ist erfolgreich ins neue Fußballjahr gestartet. Die Katalanen gewannen am Samstag das Stadtderby auswärts gegen Espanyol 2:0, feierten damit den achten Pflichtspielsieg in Serie und bauten ihren Vorsprung auf Real Madrid zumindest vorerst auf sieben Punkte aus. Der Titelverteidiger empfängt am Sonntag ohne den am Knie verletzten Kylian Mbappe Betis Sevilla. Die beiden "Joker" Dani Olmo (86.) und Robert Lewandowski (90.) schossen Barca spät zum Sieg.

Olmo traf mit einem sehenswerten Schlenzer ins Kreuzeck, Lewandowski per Lupfer aus kurzer Distanz. Beide Male hatte der ebenfalls eingetauschte Fermin Lopez die mustergültige Vorarbeit geliefert.