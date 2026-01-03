Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Olmo
© Getty

La Liga

Barca gewinnt Derby bei Espanyol

03.01.26, 23:04
Teilen

Späte Tore sichern dem Tabellenführer drei Punkte.

Der FC Barcelona ist erfolgreich ins neue Fußballjahr gestartet. Die Katalanen gewannen am Samstag das Stadtderby auswärts gegen Espanyol 2:0, feierten damit den achten Pflichtspielsieg in Serie und bauten ihren Vorsprung auf Real Madrid zumindest vorerst auf sieben Punkte aus. Der Titelverteidiger empfängt am Sonntag ohne den am Knie verletzten Kylian Mbappe Betis Sevilla. Die beiden "Joker" Dani Olmo (86.) und Robert Lewandowski (90.) schossen Barca spät zum Sieg.

Olmo traf mit einem sehenswerten Schlenzer ins Kreuzeck, Lewandowski per Lupfer aus kurzer Distanz. Beide Male hatte der ebenfalls eingetauschte Fermin Lopez die mustergültige Vorarbeit geliefert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden