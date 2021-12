Der FC Barcelona wird nun auch vom Coronavirus geschwächt.

Nach zwei jüngsten Infektionsfällen wurde vor dem Liga-Spiel am Sonntag bei Mallorca auch der spanische Nationalspieler Jordi Alba positiv getestet. Der Linksverteidiger habe sich zu Hause in Quarantäne begeben, teilte der Club am Dienstag mit. Alba gehe es aber gut. Vor dem 32-Jährigen waren zuletzt auch der Brasilianer Dani Alves und der Franzose Clément Lenglet positiv getestet worden.