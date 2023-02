Barcelona muss lange auf Pedri verzichten

Der FC Barcelona muss in nächster Zeit auf Mittelfeldspieler Pedri verzichten.

Spaniens Nationalspieler zog sich beim 2:2 gegen Manchester United im Play-off-Hinspiel der Europa League eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, wie die Katalanen am Freitag mitteilten. Medien spekulierten mit einer Ausfalldauer von bis zu vier Wochen, der Club selbst gab dazu keine Details bekannt.

Pedri würde somit das Rückspiel gegen die Engländer am kommenden Donnerstag ebenso verpassen wie das Halbfinal-Hinspiel im spanischen Cup bei Real Madrid am 2. März. In der Meisterschaft liegt Barcelona acht Zähler vor Real an der Spitze. Am Sonntag geht es daheim gegen Cadiz.