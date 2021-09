Braithwaite vor OP - Chance für Demir

Nach seiner Knieverletzung gegen Getafe muss der Barca-Stürmer drei bis vier Monate pausieren - ist das die Chance für Yusuf Demir sich festzuspielen?

Der FC Barcelona muss für längere Zeit auf seinen dänischen Stürmer Martin Braithwaite verzichten. Der 30-Jährige hatte sich am 29. August im La-Liga-Spiel gegen Getafe (2:1) eine Knieverletzung zugezogen und muss nun operiert werden, teilte der spanische Spitzenclub am Montag mit. Der Däne dürfte nun drei bis vier Monate ausfallen. Damit erhöhen sich die Chancen für Rapid-Leihgabe Yusuf Demir auf Einsätze bei den Katalanen.



Die Verletzung von Braithwaite war zunächst konservativ behandelt worden, was aber nicht zur gewünschten Verbesserung geführt habe, erklärte der Verein. Daher habe sich der Offensivspieler für eine Operation entschieden. Braithwaite war in dieser Saison bei Barca in der Startelf aller drei Liga-Partien gestanden und hatte dabei zwei Tore erzielt. Der lange Ausfall ist der nächste Rückschlag für Barcelona, das bereits seit einiger Zeit auf die Offensivkräfte Sergio Aguero und Ousmane Dembele verzichten muss. Auch Jungstar Ansu Fati wartet nach einer Knie-OP noch auf sein Comeback.