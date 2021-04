El Clásico: Real Madrid gegen FC Barcelona

Real Madrid empfängt heute (ab 21 Uhr) im großen "El Clásico" den FC Barcelona. Beide Teams brauchen unbedingt drei Punkte.

Wer setzt den Leader unter Druck? Während Atlético erst am Sonntag im Einsatz ist, krachen die beiden Verfolger heute (ab 21 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker) im direkten Duell aufeinander. Real Madrid gegen den FC Barcelona - diesmal geht's im "El Clásico" neben ganz viel Prestige auch um eine Vorentscheidung im Titelkampf.

Barça hat als Tabellenzweiter derzeit einen Punkt Rückstand auf die Spitze, die Königlichen folgen weitere zwei Zähler dahinter. "Das Spiel wird einen großen Effekt auf La Liga haben. Wir müssen versuchen, die drei Punkte in diesem sehr sehr wichtigen Spiel zu holen", weiß Barcelona-Jungstar Pedri. In der Liga blieb sein Team zuletzt sechsmal in Folge makellos.

Real nach Liverpool-Gala mit ganz breiter Brust

Und Real? Die Elf von Zinédine Zidane blickt in der Liga auf drei volle Erfolge zurück. Am meisten Selbstvertrauen gibt jedoch die "El Clásico"-Generalprobe vom Dienstag: Da wurde in der Champions League der FC Liverpool mit 3:1 abgeschossen.

© Getty

Vorsprung von Atlético schmilzt

Ende Jänner noch zehn Punkte vor den Verfolgern, ist der Vorsprung von Atlético Madrid bedrohlich geschmolzen. Barca fehlt nur ein Zähler, Real drei - und beide präsentierten sich zuletzt äußerst sicher.

Madrids Stürmer Karim Benzema warnte einmal mehr vor Lionel Messi, der in den vergangenen zehn Partien zwölfmal traf. "Es wird eine harte Partie gegen ein Team, das gern mit dem Ball dominiert. Sie haben einen großartigen Tormann (Marc-Andre ter Stegen, Anm.) und natürlich Messi, der Spieler, der alles für Barcelona macht. Wir müssen vor ihm auf der Hut sein, weil er so, so gefährlich ist."

Zidane hofft auf Messi-Verbleib in Spanien

Real-Coach Zinedine Zidane hofft, dass es nicht der letzte Clasico mit Messi wird. Der Vertrag des Barca-Kapitäns läuft ja im Sommer aus. "Ich hoffe, es ist nicht Messis letzter Clasico, ich möchte, dass er bei Barcelona bleibt. Es ist gut für die spanische Liga", erklärte der Ex-Weltklassekicker.

Die Hausherren werden ohne den verletzten Sergio Ramos und dessen Defensiv-Kollegen Raphael Varane (Corona-Isolation) agieren, konnten zuletzt aber wieder Eden Hazard und Dani Carvajal im Training begrüßen. Barca muss wegen einer Knieblessur um Defensivroutinier Gerard Pique bangen.

Atletico kann sich das Gigantenduell am Samstag in Ruhe im TV gönnen, reist erst einen Tag später zum Sechsten Betis Sevilla. Nach nur drei Siegen in den jüngsten zehn Pflichtpartien ist die sprichwörtliche Brust allerdings zum "Brüstl" geworden. Coach Diego Simeone muss noch dazu auf seinen an der Wade blessierten Topscorer Luis Suarez verzichten, zudem ist Mittelfeldmann Marcos Llorente gesperrt. Jungstar Joao Felix und Yannick Carrasco kehren hingegen wieder zurück.