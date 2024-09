Erste Auszeichnung für Flick als Barca-Coach

Hansi Flick wurde für seinen ersten Monat als Coach des FC Barcelonas ausgezeichnet.

Hansi Flick scheint sich schnell in seine Rolle als neuer Cheftrainer beim spanischen Top-Klub FC Barcelona eingefunden zu haben. Der 59-Jährige übernahm im Sommer das Amt von Vereinslegende Xavi, unter welchem die Katalanen in der vergangenen Saison ins Schwächeln gekommen waren. Unter Flick legten die Blaugrana daraufhin einen Glanz-Start in die Liga hin.

Als Trainer des Monats ausgezeichnet

Denn in den bislang vier gespielten Partien, gelangen Tormaschine Robert Lewandowski und Co. auch vier Siege. Gegen Valencia (2:1), Athletic Bilbao (2:1), Rayo Vallecano (2:1), sowie Real Valladolid (7:0) präsentierte Barca sich in alter Stärke, darf sich zurzeit auch Tabellenführer nennen. Dass Flick bei diesem Erfolg eine große Rolle spielte, brachte dem Deutschen nun seine erste Auszeichnung als Coach der Spanier ein: Der Ex-DFB-Coach wurde zum Trainer des Monats der La Liga gewählt!

Dabei ist der erfolgreiche Liga-Anfang trotz zahlreicher Ausfälle im Kader gelungen. Mit den verletzten Andreas Christensen (Achillessehnenverletzung), Ronald Araujo (Kniesehnenverletzung), Frenkie de Jong (Knöchelverletzung) und Gavi (Kreuzbandsriss) konnte Flick nicht aus dem Vollen schöpfen, setzte deshalb auf Jung-Talente der Nachwuchsakademie La Masia. So bekamen Marc Casado und Marc Bernal die Chance sich als Stammspieler zu etablieren. Wobei letzterer nun wegen eines Kreuzbandrisses und einer Meniskusverletzung, die er sich in der Partie gegen Rayo Vallencano zugezogen hatte, für ein Jahr ausfällt.