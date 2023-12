"Gallier" von Girona nach Derby-Sieg gegen Barcelona wieder Tabellenführer

Das Fußball-Märchen von Girona geht weiter. Nach dem 4:2-Sieg im katalonischen Derby gegen den FC Barcelona stürmt das Sensations-Team aus Spanien an die Tabellenspitze.

Nach 16 Spieltagen heißt der Tabellenführer in Spaniens La Liga nicht Real Madrid, nicht FC Barcelona und auch nicht Atletico Madrid. Es ist der FC Girona. Der Klub aus der 100.000-Einwohner-Stadt im Norden Kataloniens übernimmt dem 4:2-Sieg gegen Barca wieder die Tabellenführung und nutzt somit den Patzer von Real Madrid am Samstag eiskalt aus. Es war der erste Erfolg in der Vereinsgeschichte gegen die bisherige Übermacht Kataloniens.

Girona begann im Olympiastadion von Barcelona mit dem Selbstvertrauen von 12 Siegen, 3 Remis und einer Niederlage in der laufenden Saison. Das machte sich auch früh bezahlt. Der Ukrainer Viktor Tsygankov enteilt Barca-Star Andreas Christensen, legt ab auf sienen Landsmann Artem Dovbyk, der abzieht und zum 1:0 trifft (12.). Doch Barcelona fackelt nicht lange, spielt druckvoll und mit gewohntem Ballbesitz-Fußball weiter nach vorne.

Wenig später schraubt sich Superstar Robert Lewandowski nach einer Raphina-Flanke am höchsten und kann für die Hausherren ausgleichen (19.). Ausgerechnet der Pole bringt die Blaugrana zurück ins Spiel. Unter der Woche machten Berichte die Runde, dass die Katalanen den Stürmer spätestens im Sommer los werden wollen (oe24 berichtete).

Gutierrez lässt die Barca-Abwehr alt aussehen

Das Spiel geht hauptsächlich in eine Richtung. Der große FC Barcelona erhöht den Druck, kann sich aber vor dem Tor weiterhin nicht durchsetzen. So kommt es, wie es kommen muss. Kurz vor der Pause tritt Miguel Gutierrez zu einem traumahften Solo an, tanzt durch die Reihen der Blaugrana zieht ab und bringt Fußballzwerg Girona wieder in Führung (40.).

Auch nach dem Seitenwechsel das selbe Bild. Barcelona kombiniert sich nach Belieben bis vor den Strafraum von Girona, doch die zündende Idee zum Torerfolg fehlt. Die Gäste besinnen sich auf Nadelstiche. Trotz weit weniger Ballbesitz und weniger Torchancen war Girona näher dran die Führung auszubauen, als den Ausgleich zu kassieren.

Und kurz vor Schluss passierte das, was passieren musste: Einen langen Abschlag von Paulo Gazzaniga legt Cristhian Stuani per Kopf auf Valery ab. Er kommt an Jules Kounde vorbei und verwertet staubtrocken zur Entscheidung (80.). Erst in der Nachspielzeit wachte der große FC Barcelona wieder auf.

Turbulente Schlussphase

Doch das 3:2 durch Gündogan kam am Ende doch zu spät (90. +2). In den hektischen Schlussminuten wirft Barcelona alles nach vorne. Doch genau darauf lauert Girona und Sutanie erlöst die mitgereisten mit dem letzten Treffer des torreichen Katalonien-Derby (90.+5).

Barcelona rutscht in der Tabelle auf Rang 4 ab und liegt mittlerweile sieben Punkte hinter dem Tabellenführer aus Girona.

161-Millionen-Team stellt die Großen in den Schatten

Doch wer ist dieser FC Girona? Das gesamte Team hat einen Marktwert von 161, 1 Millionen Euro. gehört der City Football Group von Scheich Mansour bin Zayed Al-Nahyan. Neben dem Zugpferd aus England, Manchester City, ist auch der New York City FC (USA), Melbourne City FC (AUS), Club Atletico Torque (URU) und Yokohama F. Marinos (JPN) teil der Fußball-Familie.

In der Marktwert-Tabelle der Liga liegen sie mit Platz 10 genau im Mittelfeld. Spitzenreiter Real Madrid überragt um beinahe das zehnfache mit 1,03 Milliarden Euro Marktwert. Der FC Barcelona mit 862 Millionen € ist auch beinahe acht Mal wertvoller als der Spitzenreiter in La Liga. Der wohl bekannteste Spieler ist der ehemalige Bayern-Star Daley Blind. Ansonsten ist setzt man vor allem auf Leihspieler des FC Barcelona und des großen Bruder Manchester City. Doch das reicht um als das "gallische Dorf" in Spaniens Liga für Furore zu sorgen und das ganz ohne Zaubertrank.