Stars in Weiß: David Alaba & Co. präsentieren stolz die neue Heimdress von Real-Madrid für die kommende Saison 2022/23.

"Los Blancos" werden auch in der neuen Saison ihrem Spitznamen gerecht. Die Real-Stars um David Alaba werden einmal mehr vor heimischem Publikum in traditionellem Weiß auflaufen. Das neue Trikot von Adidas besticht allerdings mit violetten Akzenten auf den Schultern. Das Wappen prangt nicht nur auf der Brust, sondern wurde auch dezent in den weißen Stoff eingearbeitet. Neu ist auch der Polo-Kragen mit schwarz-violetten Details.



⚪???? Historia, tradición y momentos inolvidables: todo está en los detalles.

???? ¡Descubre nuestra 1ª camiseta de @adidasfootball 2022/23, disponible ya!

???? https://t.co/8RjEoFigkg pic.twitter.com/etiggzpxxw — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 16, 2022