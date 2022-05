Nicht im Training: Wird Alaba für CL-Finale fit?

Real Madrids letztes Liga-Spiel in dieser Saison wird mit großer Wahrscheinlichkeit ohne David Alaba über die Bühne gehen.

Der Wiener fehlte am Donnerstag im Abschlusstraining und dürfte damit auch am Freitag daheim gegen Betis Sevilla nicht dabei sein. Alaba war am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, hatte dann aber die Mittwoch-Einheit wieder ausgelassen.

Seinen bisher letzten Auftritt absolvierte der 29-Jährige am 26. April, als er im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City wegen Muskelbeschwerden zur Pause ausgewechselt wurde. Wie es um seine Chancen auf einen Einsatz im Champions-League-Finale am 28. Mai in Stade de France gegen Liverpool steht, ist nicht bekannt.