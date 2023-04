Real-Coach Ancelotti gibt grünes Licht für Kroos & Vinicius Jr.

Rekordsieger Real Madrid kann im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Chelsea (Hinspiel 2:0) nicht nur auf David Alaba, sondern auch auf Mittelfeldmann Toni Kroos und Offensivstar Vinicius Junior zurückgreifen.

"Sie werden für Dienstag bereit sein", sagte Trainer Carlo Ancelotti über das Duo, das das Ligaspiel am Samstag in Cadiz (2:0) wegen Muskelproblemen verpasst hatte. Auch Alaba war geschont worden. Der ÖFB-Star saß in Andalusien allerdings auf der Ersatzbank.

Der Brasilianer Vinicius Jr. ist aktuell der dynamischste Angreifer der Madrilenen, auch Kroos zeigte im Hinspiel vergangene Woche gegen Chelsea eine starke Leistung. Der 33-jährige Deutsche soll seinen auslaufenden Vertrag bei Real laut Angaben der Sportzeitung "Marca" bereits um ein Jahr bis Juni 2024 verlängert haben. Selbiges erhofft sich Ancelotti auch von seinen Altstars Karim Benzema (35) und Luka Modric (37). Kroos spielt seit 2014 für Real und hat mit den "Königlichen" bisher viermal die Champions League gewonnen.