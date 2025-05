Real Madrid mit emotionalem Sieg bei Abschied von Modric & Ancelotti

Carlo Ancelotti hat sich mit einem Heimsieg von Real Madrid verabschiedet.

Carlo Ancelotti hat sich mit einem Heimsieg von Real Madrid verabschiedet. Real gewann am Samstag in der letzten Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft gegen Real Sociedad San Sebastian ohne den verletzten David Alaba dank eines Doppelpacks von Kylian Mbappé 2:0 (1:0). Ancelotti hat Real zu drei Erfolgen in der Champions League und zwei Meistertiteln geführt und wird nun Teamchef von Brasilien.

Mbappé traf per Elfmeter-Nachschuss (38.) und nach einem Konter (83.) und wurde mit 31 Treffern Torschützenkönig der LaLiga.

Einen kleinen Abschied feierte neben Ancelotti auch Spielmacher Luka Modrić. Der 39-jährige Kroate bestritt sein letztes Heimspiel im Santiago Bernabéu, er wird aber noch bei der Club-WM für Real Madrid spielen.