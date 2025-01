Scheichs locken Real-Star mit Milliarden-Angebot

Die Bosse der Wüsten-Liga in Saudi Arabien planen den nächsten Großangriff auf einen Fußball-Superstar. Geld spielt dabei keine Rolle.

Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Neymar, Aleksandar Mitrovic sind nur einige der Namen, die ihre Fußballschuhe mittlerweile in der Wüste schnüren und dem Ruf des Geldes gefolgt sind. Der saudische Public Investment Fund (PIF) versucht alles, um die besten Spieler der Welt in ihr Land zu locken.

Auch in der aktuellen Transferphase ist kein Superstar vor den Scheichs sicher. Seit Wochen wird über einen Wechsel von Liverpool-Star Mohamed Salah spekuliert. Nun dürfte ein Teamkollege von David Alaba bei Real Madrid das neue Objekt der Begierde sein.

350 Millionen Euro Jahresgehalt

Wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, wird derzeit der nächste Versuch unternommen, Vinicius Junior von einem Transfer zu überzeugen. "Es ist eine Frage der Zeit und der Verhandlungen", meint Omar Mugharbel, Geschäftsführer der Saudi Pro League.

Der 24-jährige Angreifer steht in Spaniens Hauptstadt noch bis 2027 unter Vertrag und soll dort immerhin 10 Millionen Euro netto kassieren. Im Arbeitspapier ist auch eine Transferklausel in Höhe von einer Milliarde Euro verankert. Selbst diese Summe schreckt die Scheichs nicht ab, obendrein wollen sie Vini eine wohl noch nie dagewesene Gehaltserhöhung anbieten. So kursieren Gerüchte, dass das Jahresgehalt des Samba-Kickers im Falle eines Wechsels bei 350 Millionen Euro liegen soll.

Saudi-Arabien will Vinicius unbedingt

Bereits in der Vergangenheit versuchte man, das Ausnahmetalent in die Wüste zu holen. Bislang vergeblich. Nun soll der Brasilianer einen nicht weniger unbekannten Landsmann bei Al Hilal ersetzen. Der derzeitige Tabellenführer rüstet sich für den Abgang von Neymar, den es wohl in die USA zieht.Die Sport-Bosse sind jedenfalls immer noch in Kontakt mit den Vertretern des Real-Stars. Laut dem Bericht dürfte man bislang das Angebot nicht abgelehnt haben.