Valencia haut Trainer Javi Gracia raus

Valencia zieht aufgrund von akuter Abstiegsangst die Reißleine und trennt sich von Cheftrainer Javi Gracia.

Der spanische Traditionsclub Valencia hat sich bei nur sechs Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge am Montag von Trainer Javi Gracia getrennt. Der 51-Jährige arbeitet seit Ende der Vorsaison für den Verein. Nach dem 2:3 gegen Barcelona liegt Valencia in der Meisterschaft nur auf dem 14. Platz, seit sechs Spielen wartet die Mannschaft bereits auf einen Erfolg. Vier Runden sind in der Liga noch zu spielen.

Als Interimscoach wurde der seit langem für Valencia arbeitende Salvador Gonzalez Marco, genannt Voro, bestimmt. Der Verein befindet sich seit einigen Jahren in Turbulenzen. Gracia war der elfte Trainer in den vergangenen neun Jahren, der vorzeitig gehen musste. Valencia musste im vergangenen Sommer aufgrund von finanziellen Engpässen wegen der Coronakrise seine besten Spieler verkaufen.