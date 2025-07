Spektakuläre Wende im Poker um Thomas Müller

Die Bayern-Legende könnte nun doch nicht nach Los Angeles wechseln.

Thomas Müller hat die Fortsetzung seiner aktiven Karriere als Fußballer bestätigt und liebäugelt mit einem Wechsel nach Nordamerika. "Die MLS ist eine interessante Liga, gerade im Hinblick auf die WM in Amerika", sagte der 35-jährige Deutsche im Rahmen eines Werbedrehs in einem Video, das die "Bild" veröffentlichte. Europa spiele in seinen Planungen keine Rolle, stellte der Weltmeister von 2014 klar.

Chicago statt L.A.?

Bisher galt ein Wechsel zu Los Angeles FC am wahrscheinlichsten. Der Verein aus Kalifornien ist Kooperationspartner des FC Bayern und arbeitet eng mit dem deutschen Meister zusammen. Allerdings soll das Franchise auch an der Verpflichtung von Tottenham-Star Heung-min Son arbeiten. Für beide Topstars ist wohl (finanziell) kein Platz.

Deshalb könnte sich nun eine weitere Option in den USA auftun. Chicago Fire zeigt Medienberichten zufolge großes Interesse am 35-Jährigen. Was für das Franchise aus Illinois spricht: Mit Bastian Schweinsteiger spielte bereits ein enger Freund von Thomas Müller für Chicago.