Test-Kracher: Alaba verzaubert Klagenfurt

David Alaba gastiert heute mit Real in Klagenfurt – und brennt auf sein Debüt.

Der Alltag im Wörthersee Stadion heißt dank Austria Klagenfurts Aufstieg seit Kurzem Bundesliga. Am Sonntag Abend weht aber ein Hauch von Champions League durch die ausverkaufte Arena: Das „Weiße Ballett“ von Real Madrid bittet im Test den AC Milan zum Tanz.

Corona-Infektion bremste fitten Alaba nur kurz

Mittendrin: unser Star David Alaba, der ausgerechnet in seiner Heimat vor 30.000 Fans sein Debüt im Dress der Madrilenen feiern könnte. Es wäre ein glücklicher Zufall: Im ersten Test von Real gegen die Glasgow Rangers stand Alaba noch nicht im Kader von Trainer Carlo Ancelotti. Drei Tage später setzte ihn am 28. Juli eine Corona-Infektion außer Gefecht – aber nur kurz. Nicht einmal eine Woche später kehrte Alaba am Dienstag zurück auf den Trainingsplatz. „Ich bin sehr stolz, geehrt und dankbar, dieses weiße Trikot von Real Madrid zu tragen“, sagte Alaba bei seiner Präsentation. Es wäre alles angerichtet, es zum ersten Mal in einem Match überzuziehen.

Stars und Boss Perez statten Blitzbesuch ab

Die „Königlichen“ steigen im Blumenhotel in St. Veit ab. Dabei sind einige große Namen: Tormann Thibaut Courtois, Luka Modric, Marcelo, Isco, Eden Hazard und Torjäger Karim Benzema, der ebenfalls infiziert war. Auch Präsident Florentino Perez hat seinen Besuch angekündigt.

Ibrahimovic nur Zuseher

Während bei Real mit einigen Stars am Platz zu rechnen ist, fehlt bei Milan der ganz große Name: Zlatan Ibrahimovic. Der schwedische Routinier zog sich Mitte Mai eine Knieverletzung zu, die ihm auch die EM-Teilnahme unmöglich machte. Auf Instagram kündigte er zwar bereits sein Comeback an, der Test kommt aber zu früh. Dabei ist hingegen „Ibras“ neuer Sturmpartner Olivier Giroud.

Der Test-Hit ab 18:30 Uhr HIER im Sport24-LIVE-Ticker: