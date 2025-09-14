Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Thomas Müller
© Getty

Gala in der MLS

Thomas Müller: Hattrick am Geburtstag

14.09.25, 10:10
Teilen

Bayern-Legende beschenkte sich zum 36. Geburtstag mit drei Toren 

Dem deutschen Fußball-Star Thomas Müller sind an seinem 36. Geburtstag beim 7:0 der Vancouver Whitecaps gegen Philadelphia Union drei Tore gelungen. Der höchste Sieg der Club-Geschichte in der Major League Soccer sicherte den Kanadiern vorzeitig ein Play-off-Ticket. Müller verwandelte am Samstag zwei Elfmeter (29., 45.+1) und traf kurz vor dem Ende auch noch per Kopfball (88.) - seine Tore zwei bis vier im dritten MLS-Spiel.

Lionel Messi verlor mit Inter Miami in Cincinnati deutlich mit 0:3. Der Argentinier scheiterte dabei mit einem Elfmeter beim Stand von 0:0 (32.). Seinen Versuch in Panenka-Manier parierte Torhüter Kristijan Kahlina problemlos. Miami muss um den Play-off-Einzug bangen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden