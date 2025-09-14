Thomas Müller: Hattrick am Geburtstag

Bayern-Legende beschenkte sich zum 36. Geburtstag mit drei Toren

Dem deutschen Fußball-Star Thomas Müller sind an seinem 36. Geburtstag beim 7:0 der Vancouver Whitecaps gegen Philadelphia Union drei Tore gelungen. Der höchste Sieg der Club-Geschichte in der Major League Soccer sicherte den Kanadiern vorzeitig ein Play-off-Ticket. Müller verwandelte am Samstag zwei Elfmeter (29., 45.+1) und traf kurz vor dem Ende auch noch per Kopfball (88.) - seine Tore zwei bis vier im dritten MLS-Spiel.

Lionel Messi verlor mit Inter Miami in Cincinnati deutlich mit 0:3. Der Argentinier scheiterte dabei mit einem Elfmeter beim Stand von 0:0 (32.). Seinen Versuch in Panenka-Manier parierte Torhüter Kristijan Kahlina problemlos. Miami muss um den Play-off-Einzug bangen.