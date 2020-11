Tritt ER die Nachfolge von Löw an?

Wird ausgerechnet ein ehemaliger Assisent Nachfolger vom deutschen Nationaltrainer Jogi Löw?

Am Dienstag in der Nations League hat Spanien der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine historische Lehrstunde erteilt. Die Truppe von Bundestrainer Jogi Löw schlitterte in ein 0:6-Debakel, war gegen die "Furia Roja" maßlos überfordert.Der völlig verpatzte Jahresabschluss könnte dem Weltmeister-Macher aus 2014 nun zum Verhängnis werden. Das Aus des 60-Jährigen ist zwar noch nicht beschlossene Sache, dennoch wird schon über einen Nachfolger spekuliert.Nach Informationen der "BILD" könnte ein ehemaliger Assisent die Nachfolge von Löw antreten.