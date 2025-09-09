Alles zu oe24VIP
Domenico Tedesco löst José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul ab

09.09.25, 19:04 | Aktualisiert: 10.09.25, 11:18
Domenico Tedesco wird neuer Cheftrainer von Fenerbahce Istanbul. Der 39-jährige Deutsch-Italiener unterschrieb einen Zweijahresvertrag und folgt auf José Mourinho. Tedesco war zuletzt ohne Anstellung nach seiner Zeit als belgischer Nationaltrainer.

Der türkische Traditionsclub Fenerbahce Istanbul hat am Dienstag die Verpflichtung von Domenico Tedesco bekannt gegeben. Der 39-jährige Deutsch-Italiener unterschrieb einen Zwei-Jahresvertrag am Bosporus und wird Nachfolger von Star-Coach José Mourinho.

Mourinho-Nachfolge nach enttäuschender Saison

Der Club hatte sich nach dem Verpassen der Champions League Ende August von Mourinho getrennt. Der Portugiese war seit Juni 2024 beim 19-maligen Meister angestellt, den erhofften Erfolg brachte er aber nicht. In der vergangenen Saison landete Fenerbahce in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf Stadtrivalen Galatasaray.

Tedescos bisherige Trainerstationen

Der neue Coach Tedesco hatte seine Karriere in Deutschland begonnen und war unter anderem Trainer bei RB Leipzig in der Bundesliga. Bis Jänner dieses Jahres trainierte er die belgische Nationalmannschaft, seitdem ist er ohne Anstellung. Bei Fenerbahce trifft er auf Ex-Salzburg-Stürmer Dorgeles Nene, dessen Transfer im Sommer für kolportierte 20 Mio. Euro abgewickelt wurde.

