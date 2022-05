Party-Stimmung: In der Nacht auf Sonntag trafen sich zahlreiche Fußballfans des neuen türkischen Fußballklubs Trabzonspor zu einer spontanen Meisterfeier.

Trabzon/Wien. Trabzonspor ist zum siebenten Mal und erstmals seit 1984 wieder türkischer Fußball-Meister. Der Club von der Schwarzmeerküste ist nach einem 2:2 gegen Antalyaspor am Samstag bei neun Punkten Vorsprung nicht mehr vom ersten Verfolger Fenerbahce Istanbul einholbar. Das Team hat im Cup noch die Chance auf das Double und wird in der kommenden Saison in der Champions-League-Qualifikation starten. Die Freude bei den Anhängern des Klubs war riesig. Auch in die türkischsprachige Community in Wien feierte die Sensation ausgelassen.

Türkische Meisterfeier vor dem Stephansdom

In der Nacht auf Sonntag trafen sich zahlreiche Fans des türkischen Klubs in der Wiener City um die Meisterschaft gemeinsam zu feiern. Die Ansammlung sorgte für Aufsehen und die Polizei begleitete den Fan-Ansturm. Der Feierlichkeiten erreichten schließlich vor dem Stephansdom ihren Höhepunkt. Viele Schaulustige mischten sich zu den Fans.

Party-Stimmung. Die türkischen Fußballfans bildeten einen Tanzkreis. Mit Instrumenten sorgte man für gute Stimmung und stimmt unter anderem türkische Volkslieder wie die "Horon" an, das für Trabzon steht.