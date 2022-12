Galatasaray Istanbul hat mit dem im Finish eingewechselten Yusuf Demir wieder die Tabellenführung in der türkischen Fußball-Süper-Lig übernommen.

Galatasaray gewann am Donnerstag bei Sivasspor mit 2:1 und liegt einen Punkt vor dem Stadtrivalen Fenerbahce. Demir wurde in der 87. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt und kam in seinem vierten Süper-Lig-Einsatz aufgrund einer langen Nachspielzeit zu rund 20 Spielminuten.