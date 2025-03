Überraschendes Naschenweng-Comeback in München

Ein Treffer von Marie-Therese Höbinger hat am Sonntag eine 1:2-Niederlage von Liverpool gegen Aston Villa in der englischen Women's Super League nicht verhindern können.

Die 23-jährige ÖFB-Teamspielerin traf in der 57. Minute via Elfmeter zum 1:0, es war ihr drittes Saisontor in Englands Fußball-Oberhaus. Beim 2:1-Sieg von Manchester City bei Brighton & Hove Albion spielte Rechtsverteidigerin Laura Wienroither zum erst zweiten Mal für ihren neuen Club durch.

Naschenweng feiert Comeback

Erfolgreich verlief der Sonntag mit Sarah Zadrazil auch für eine weitere ÖFB-Teamstütze. In der deutschen Bundesliga konnte im Dress von Bayern München mit einem 2:0 gegen Bayer Leverkusen der nächste Schritt zum dritten Meistertitel in Folge gemacht werden. Vier Runden vor Schluss haben die Münchnerinnen, die unter der Woche im Champions-League-Viertelfinale scheiterten, sechs Punkte Vorsprung. Jubeln auch aus einem anderen Grund konnte Katharina Naschenweng. Nach langer Pause wegen einer Knieverletzung stieg die Allrounderin am Samstag zumindest zum Teil wieder ins Bayern-Mannschaftstraining ein.

"Es ist tatsächlich noch etwas surreal, ich kann es irgendwie gar nicht so richtig glauben. Aber natürlich fühle ich mich gut und bin mega happy", sagte die 27-Jährige. Vertrauen aufzubauen sei in den nächsten Wochen das Wichtigste. "Mittelfristig wäre es schön, wenn ich vielleicht noch ein Spiel in der laufenden Saison bestreiten könnte. Ich bin aber auch realistisch. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, bin ich ready, in der kommenden Saison wieder voll anzugreifen", verlautete Naschenweng.