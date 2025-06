Unfassbare Summe: So viel casht Cristiano Ronaldo

Der Superstar bleibt in der Wüste und ist wohl bald Milliardär.

Cristiano Ronaldo bleibt Al-Nassr treu. Portugals Fußball-Star verlängerte seinen Vertrag beim saudi-arabischen Club um zwei Jahre bis 2027, wie am Donnerstag bekannt wurde. Ronaldo wird damit über seinen 42. Geburtstag hinaus aktiv bleiben. Seit 2022 ist der Stürmer in der saudischen Liga engagiert. In 105 Pflichtspielen für Al-Nassr gelangen ihm bisher 93 Tore.

Ronaldos alter Vertrag wäre Ende Juni ausgelaufen, im Vorfeld gab es Spekulationen, wonach der Altmeister bei einem bei der Club-WM engagierten Club unterschreiben könnte. "Ein neues Kapitel beginnt. Mit derselben Leidenschaft, demselben Traum. Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben", schrieb er nun auf X.

Millionen über Millionen

Für seine Vertragsverlängerung wird der Portugiese mehr als fürstlich entlohnt. Wie die „Sun“ berichtet, verdient Ronaldo beim Saudi-Club jährlich 208 Mio. Euro. Dazu kommt noch ein Unterschrifts-Bonus in der Höhe von 28,75 Mio. Euro und eine Erfolgsprämie von 9,4 Millionen Euro, falls Al-Nassr die Meisterschaft gewinnt.

Ronaldo lässt sich aber auch seine Tore und Vorlagen zahlen. Für einen Treffer bekommt der Superstar 94.000, für einen Assist immerhin noch 47.000. Rund 70 Millionen Euro kassiert Ronaldo zusätzlich durch Sponsoring-Deals. Der Saudi-Club stellt dem Portugiesen zusätzlich 16 persönliche Mitarbeiter und einen Privatjet zur Verfügung.