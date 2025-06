Wegen Ausraster: Moderatorin entschuldigte sich im Live-TV

Die Moderatorin Kelly Somers (34) musste die Stimmung im Studio nach der 1:3-Niederlage von Chelsea gegen Flamengo entschärfen.

Der Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson wurde an seinem 24. Geburtstag in der 64. Minute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt lag sein Team mit 1:2 gegen den brasilianischen Vertreter Flamengo hinten. Vier Minuten nach seiner Einwechslung bekam Jackson direkt die rote Karte gezeigt. Er stieg sehr brutal aufs Sprunggelenk seines Gegners.

Damit war die Chelsea-Legende und TV-Experte John Obi Mikel nicht glücklich. Er kritisierte Jackson scharf und redete sich in Rage: "Dumm, dumm, dummer Fehler. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorging. Du kommst ins Spiel, dein Team liegt zu diesem Zeitpunkt mit 1:2 zurück. Dein Team braucht dich. Und dann macht er so etwas."

Die Stimmung im Studio war so angespannt, dass die Moderatorin Kelly Somers (34) sich für die Emotionen und Ausdrucksweise von Mikel entschuldigte. "Im Studio herrschte viel Emotion, daher Entschuldigung für die verwendete Sprache", sagte Somers.