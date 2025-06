Aufatmen! Mbappé darf Krankenhaus verlassen

Real-Star kämpfte mit Magen-Darm-Grippe.

Aufatmen bei Real Madrid: Superstar Kylian Mbappé wurde wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der Franzose war an einer akuten Gastroenteritis erkrankt, musste sich deshalb einigen Untersuchungen unterziehen. Dies bedeutete allerdings auch, dass Real ohne Torjäger Mbappé in die Klub-WM starten musste.

Schritt für Schritt Rückkehr ins Training

Gegen Wüsten-Klub Al-Hilal kam man ohne den 26-Jährigen nicht über ein 1:1 hinaus. Kann Mbappé die Madrilenen in den verbleibenden zwei Gruppenspielen gegen Pachuca am Sonntag (21 Uhr MESZ, live DAZN) und RB Salzburg am 27. Juni (3 Uhr MESZ, live DAZN) noch retten? Real teilte mit: „Mbappé wird weiterhin eine spezielle medizinische Behandlung erhalten und nach und nach wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.“ Dass der Super-Stürmer den Spaniern während der Gruppenphase zur Verfügung steht, scheint also unwahrscheinlich. Bedeutet: Neo-Coach Xabi Alonso muss wohl auch in den kommenden Partien umplanen.