Brasilianischer "Clássico" in Philadelphia - Beide Teams mit Titelerfahrung

Im Achtelfinale der Klub-WM kommt es zum brasilianischen Duell zwischen Palmeiras und Botafogo. Die Teams liefern sich seit Jahren dramatische Duelle - nun geht es am Samstag in Philadelphia um den Einzug ins Viertelfinale.

Das Achtelfinale der Klub-WM 2025 bietet ein brasilianisches Spitzenspiel: Palmeiras aus São Paulo trifft auf Botafogo aus Rio de Janeiro. "Wir haben in den letzten Jahren um dieselben Ziele gekämpft", sagte Palmeiras-Trainer Abel Ferreira. Die Teams begegneten sich zuletzt im Titelkampf der brasilianischen Liga und in der Copa Libertadores.

Historische Dramen

Das wohl spektakulärste Duell datiert aus November 2023: Botafogo führte 3:0, doch Palmeiras drehte das Spiel noch zu einem 4:3-Sieg. Entscheidend war Murilos Treffer in der 99. Minute. Dieses Spiel markierte die Wende im Meisterschaftsrennen zugunsten von Palmeiras.

Aktuelle Kräfteverhältnisse

2024 revanchierte sich Botafogo: Sie schlugen Palmeiras im Libertadores-Achtelfinale und wurden schließlich brasilianischer Meister. "Diese Duelle sind immer speziell", kommentierte Botafogos Mittelfeldspieler Tiquinho Soares. Beim 3:1-Sieg im vorletzten Saisonspiel sicherten sich die Rio-Kicker schließlich den Titel.

Klub-WM-Auftakt

Palmeiras gewann Gruppe A, während Botafogo als Zweiter der Gruppe B hinter Paris Saint-Germain einstand. Das Spiel findet am Samstag (18 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) im Lincoln Financial Field in Philadelphia statt. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf den Gewinner des Duells Manchester City gegen Flamengo.