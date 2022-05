Alaba fällt für CL-Semifinal-Rückspiel aus

Der ÖFB-Star laboriert weiter an einer Adduktorenverletzung

David Alaba steht Real Madrid am Mittwoch im Semifinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League gegen Manchester City nicht zur Verfügung. Das bestätigte Trainer Carlo Ancelotti am Dienstag. Der ÖFB-Teamspieler laboriert an einer Adduktorenverletzung, die eine Teilnahme am Abschlusstraining unmöglich machte.

Real muss im Bernabeu-Stadion gegen den englischen Meister einen 3:4-Rückstand aufholen. Der Aufsteiger des Duell trifft am 28. Mai im Endspiel in Saint-Denis bei Paris auf den Sieger aus Liverpool gegen Villarreal.