Ex-Bulle Schmidt träumt mit Benfica gegen Inter vom großen Coup

Benfica Lissabon will am Dienstag Inter Mailand schocken.

In der Meisterschaft ist Benfinca Lissabon voll auf Titelkurs, jetzt will Ex-RB-Salzburg-Trainer Roger Schmidt mit den Portugiesen auch in Champions League weiterhin für Furore sorgen. Mit Inter Mailand wartet am Dienstag (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) ein harter Brocken, doch Schmid sagt: „Es gibt keinen Favoriten. Beide Teams werden auf höchstem Niveau agieren.“ Würden die Italiener das Viertelfinale überstehen, wäre das ein gutes Omen: 2010 gelang das zuletzt und danach wurde der Titel eingefahren.