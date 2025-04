Arsenal fordert Real – Alaba muss auf Bank warten

Arsenal will gegen Real Madrid Geschichte schreiben – während David Alaba erneut auf der Bank sitzt. Der Titelverteidiger kommt angeschlagen nach London.

Arsenal empfängt Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale mit großer Vorfreude. Für die Gunners ist dies erst das zweite Mal seit 2010, dass sie das Viertelfinale erreichen. Trainer Mikel Arteta betont: "Wir sind bereit, sie zu schlagen. Das ist die Bühne, auf der wir sein wollen, wo Arsenal konstant sein muss."

Reals jüngste Schwächen

Der Titelverteidiger kommt nicht in Bestform nach London. In den letzten drei Spielen kassierte Real Madrid acht Gegentore, darunter eine 1:2-Heimpleite gegen Valencia. Trainer Carlo Ancelotti räumt ein: "Wir müssen in der Defensive solider sein - und vor dem Tor effektiver."

Alabas begrenzte Einsatzzeit

Österreichs Teamspieler David Alaba muss weiter Geduld zeigen. Nach seiner langen Verletzungspause kam er gegen Valencia nur zu 15 Minuten Spielzeit, im CL-Achtelfinale gegen Atletico gar nicht. Sein Einsatz gegen Arsenal ist ungewiss.

Historische Bilanz spricht für Real

Real Madrid hat im Viertelfinale gegen englische Teams eine starke Bilanz: Liverpool, Chelsea (zweimal) und Manchester City scheiterten zuletzt. Allerdings verlor Real 2006 im Achtelfinale ausgerechnet gegen Arsenal.

Arsenals beeindruckende Heimstatistik

Die Londoner können auf ihre Heimstärke vertrauen - seit 16 Europapokal-Spielen in Folge sind sie im Emirates Stadium ungeschlagen. Ein zusätzlicher Boost könnte die Rückkehr von Bukayo Saka sein, auch wenn er bisher nur Einwechslungen absolvierte.

Reals Chance auf 200. CL-Sieg

Für Real Madrid wäre ein Erfolg in London der 200. Sieg in der Champions League seit 1992. Doch angesichts der aktuellen Form und Arsenals Heimvorteil wird dies eine große Herausforderung.