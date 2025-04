Barcelona will gegen Dortmund Halbfinale fixieren

Der FC Barcelona hat am Dienstag (21 Uhr/live Sky) mit einer komfortablen Ausgangssituation den Aufstieg ins Halbfinale der Fußball-Champions-League vor Augen.

LaLiga-Spitzenreiter Barca reist am Dienstag (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER) mit einem 4:0-Vorsprung nach Dortmund, wo die Borussia auf ein Wunder hofft. "Wir wollen das Spiel gewinnen und ein ganz anderes Gesicht zeigen", sagte BVB-Coach Niko Kovac am Montag. PSG tritt bei Aston Villa mit einem 3:1 im Rücken an.

Schon ein Sieg Dortmunds wäre ein Erfolg, hat Barcelona doch seit 24 Pflichtspielen nicht mehr verloren (20 Siege/4 Remis). Ein Weiterkommen würde gar einen Kantersieg mit fünf Toren Vorsprung benötigen - äußerst unwahrscheinlich angesichts des momentanen Laufs der katalanischen Truppe von Trainer Hansi Flick. "Das wäre wahrscheinlich das größte Fußballwunder in der Geschichte von Borussia Dortmund", meinte BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken.

Flick-Warnung

Flick warnte jedenfalls davor, das Spiel trotz des üppigen Polsters auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir sind noch nicht durch, weil man einfach nie weiß, was passieren kann", meinte der Deutsche. Im Fußball sei alles möglich. Das Offensivdreieck Raphinha, Robert Lewandowski und Lamine Yamal soll auch in Deutschland dafür sorgen, dass nichts anbrennt.

Der BVB hofft derweil auf eine weitere Steigerung, in der Bundesliga hatte man am Wochenende eine Reaktion auf das 0:4 in Barcelona gezeigt und dem FC Bayern München auswärts ein 2:2 abgeknöpft. Daran möchte Dortmunds Coach Niko Kovac, der weiter auf den verletzten ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer verzichten muss, anschließen. "Wir wollen versuchen, unsere Fans, die 81.000, auf unsere Seite zu bekommen. Das geht nur durch Leidenschaft, Leistung und Laufbereitschaft. Ein schnelles Tor würde uns helfen." Fehlen könnte Kapitän Emre Can, den Adduktorenprobleme plagen.