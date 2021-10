Bayern gehen bei Benfica auf Rekordjagd

Bayern München setzt am Mittwoch (21 Uhr) bei Benfica auf mehrere Erfolgsserien.

Der deutsche Rekordmeister steht nach zwei Champions-League-Spieltagen mit zwei Siegen und 8:0-Toren an der Spitze der Gruppe F. Am Mittwoch (21 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) können die Münchner den eigenen Startrekord weiter ausbauen. Die Zeichen dafür stehen sehr gut: Denn seit dem 0:3 am 27. September 2017 in Paris verloren Lewandowski & Co. kein Auswärtsspiel in der ­Königsklasse mehr (15 Siege, 4 Remis). 54 Tore erzielten die Bayern in diesen Spielen, 19 davon gehen auf das Konto von Superstar Robert Lewandowski.

Und der Torjäger ist auch ein wahrer Portugal-Ex­perte: Fünf Mal traf der Pole schon gegen portugiesische Mannschaften. Auch den Schiedsrichter Ovidiu Alin Hategan haben die Bayern in bester Erinnerung. Drei Champions-League-Partien der Deutschen leitete der Rumäne, alle wurden klar gewonnen (Tordifferenz 15:2). Es ist also alles angerichtet für die nächste Tor-Gala nach dem 5:1 gegen Leverkusen.

Neuer vor Jubiläum – Davies fehlt verletzt

Tormann Manuel Neuer freut sich besonders auf die Partie. Der 35-Jährige wird zum 100. Mal in der Champions League für die Bayern auflaufen, diese Bestmarke konnten vor ihm nur drei Akteure in der Vereinsgeschichte knacken. Personell kann Coach Julian Nagelsmann fast aus dem Vollen schöpfen.

Einzig Alphonso Davies wird die Reise Medienberichten zufolge verletzungsbedingt verpassen. Der ­Kanadier hat am Wochenende einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Dafür dürfte Abwehr-Ass Lucas Hernandez dabei sein. Der Franzose hat seinen Gerichtstermin in Madrid vorgezogen, um rechtzeitig für den Hit in Lissabon wieder bei der Mannschaft sein zu können.