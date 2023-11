Bayern München: Gegen Gala heiß auf Achtelfinale

Für den deutschen Rekordmeister geht es Schlag auf Schlag. Nach der peinlichen 1:2-Pokalpleite gegen Saarbrücken und dem 4:0-Triumph gegen Dortmund steht schon die nächste Partie auf dem Programmpunkt: Heute (21 Uhr/ live auf Sky) empfangen die Münchner Galatasaray Istanbul.

Im Hinspiel vor zwei Wochen setzten sich Harry Kane und Co. mit 3:1 in Istanbul durch. Mit einem weiteren Drei-Punkte-Erfolg am Mittwoch (ab 20.30 Uhr, live im Sport24-Liveticker) wäre das Achtelfinalticket so gut wie sicher. „Natürlich ist das Achtelfinale unser Wunsch. Die Gruppenphase ist immer super schwierig. Es gäbe uns riesengroßes Selbstvertrauen und wäre eine tolle Bestätigung“, sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel.

Kimmich hat volles Vertrauen von Tuchel

Dennoch erwartet der Star-Trainer in der ausverkauften Münchner Arena "ein hartes Stück Arbeit". Und er ist gespannt auf die Atmosphäre im ausverkauften Stadion. Der Bayern-Coach erwartet große Unterstützung der Gäste von vielen in Deutschland lebenden Galatasaray-Anhängern. "Ich weiß nicht, ob das ein normales Heimspiel wird für uns", betonte der 50-Jährige .

Keine Zweifel ließ Tuchel daran, dass der in der Liga gesperrte Joshua Kimmich wieder in der Startelf zu finden sein werde. Jedoch zuungunsten von ÖFB-Kicker Konrad Laimer. „Jo ist Stammspieler und Fixpunkt in meiner Mannschaft. Er wird auflaufen“, versprach Tuchel. Ebenfalls über einen Einsatz freuen darf sich Kapitän Manuel Neuer. Der Bayern-Keeper soll erstmals nach seinem Beinbruch im Dezember 2022 wieder in der Königsklasse im Tor stehen und helfen, die Rekordserien von 16 Gruppenphasen-Siegen in Folge bzw. 37 Gruppenphasen-Spielen ohne Niederlage en suite auszubauen.

Beide Teams mit Star-Keeper zwischen den Pfosten

Auch die Gäste aus der Türkei dürfen in Sachen Stammkeeper aufatmen. Denn der angeschlagene Fernando Muslera ist fit und wird zwischen den Pfosten stehen. Der 37 Jahre alte Kapitän hatte sich beim 2:1 gegen Kasimpasa am vergangenen Freitag in der türkischen Süperlig am Ellbogen verletzt und musste nach einer Stunde Spielzeit ausgewechselt werden. Der Schlussmann aus Uruguay konnte aber am Dienstag mit dem Team trainieren und gehört zum Kader des türkischen Fußball-Meisters.

"Muslera hat trainiert und es gab keine Probleme", berichtete Trainer Okan Buruk in der Allianz Arena. Die Entscheidung über einen Einsatz des erfahrenen Stammtorwarts werde aber erst am Spieltag fallen. Die Partie sei für Galatasaray "sehr wichtig", sagte Buruk: "Wir wollen die Gruppenphase überstehen." Vor dem 4. Spieltag ist der türkische Rekordmeister mit vier Punkten Tabellenzweiter hinter den bislang dreimal siegreichen Bayern. Der zweite Platz würde zum Einzug ins Achtelfinale reichen.

Buruk erwartet im Gegensatz zum 1:3 im Hinspiel in der Allianz Arena eine Bayern-Elf, die dominanter auftreten werde. Er hofft, dass seine Mannschaft im Abschluss effektiver agiert als vor zwei Wochen beim Heimspiel in Istanbul. Dazu setzt er auf lautstarke Unterstützung vieler in Deutschland lebender Landsleute. "Wir haben ganz viele türkische Fans im Rücken. Mit deren Hilfe wollen wir hier eine gute Figur abgeben", sagte der 50-Jährige.