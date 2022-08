Spannung pur: Heute steigt in Istanbul Auslosung für die Gruppenphase.

Auf Red Bull Salzburg kommt heute das erste große Highlight der neuen Saison zu: In Istanbul, wo am 10. Juni das Finale der Champions League stattfindet, werden die Gruppen für die neue Saison in der Königsklasse gelost. Für die Bullen wird es die vierte Teilnahme und die Ziele sind groß. In der Vorsaison stürmten die Bullen sogar bis ins Achtelfinale, mussten sich dort allerdings dem FC Bayern München geschlagen geben. Nach einem 1: 1 im Hinspiel setzte es auswärts eine 1: 7-Abfuhr gegen den deutschen Rekordmeister.

© UEFA ×

Wollen den einen oder anderen Großen ärgern

Auch jetzt will die Mannschaft von Matthias Jaissle wieder für Furore sorgen. "Wir stellen uns selbst den Anspruch, dass wir wieder international überwintern wollen. Am liebsten natürlich in der Champions League", sagt Routinier Andreas Ulmer. Jaissle fügt hinzu: "Uns geht es vor allem darum, dass wir unseren Fußball auf europäischem Topniveau auf den Platz bringen, um vielleicht wie in der letzten Saison wieder den ein oder anderen Großen zu ärgern." Für Sportdirektor Christoph Freund stehen in der bevorstehenden Champions-League-Saison nicht nur die Ergebnisse im Mittelpunkt. "Es geht auch um die Art und Weise, wie wir auftreten. Das wird sehr wichtig sein", meint Freund.

Am 6. bzw. 7. September startet Gruppenphase

Fakt ist: Dem Serienmeister droht eine echte Hammergruppe. Top-Teams wie Real Madrid, FC Bayern, Manchester City, AC Milan, Paris SG (je Topf 1) oder Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus und Atlético Madrid (je Topf 2) sind mögliche Gegner. Der erste Spieltag steigt am 6. bzw. 7. September, am 1. bzw. 2. November geht die Gruppenphase zu Ende. Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale. Für die Gruppendritten geht es in der K. o.-Phase der Europa League weiter.