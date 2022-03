Chelsea trotz Unruhe voll auf Kurs

Der FC Chelsea darf sich trotz Unruhe Aufstieg nicht nehmen lassen.

Am Mittwoch (21 Uhr im sport24-Liveticker) will sich Chelsea gegen Lille den Alltagsfrust von der Seele schießen. Beim Londoner Kultklub geht es rund: Großbritannien hatte wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine harte Sanktionen gegen Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch verhängt. Der Klub darf ab sofort keine Spielertransfers mehr tätigen, keine Eintrittskarten für künftige Spiele verkaufen und muss sämtliche Fanshops schließen. Keine einfache Situation für die Londoner, dennoch will sich die Mannschaft rund um Trainer Thomas Tuchel auf die Aufgaben am Platz konzentrieren. Nach dem 2:0 im Hinspiel sind die „Blues“ morgen bei Lille der Favorit auf den Aufstieg ins Viertelfinale. „Wir sind jetzt in einer guten Ausgangslage, aber wir wissen, dass es im Rückspiel nicht einfach wird“, warnt Chelsea-Star Christian Pulisic.