Diese Teams kämpfen noch ums CL-Achtelfinale

Die Ausgangslage vor der letzten Runde: Noch 5 Achtelfinal-Plätze sind offen.

Vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase sind 11 von 16 Achtelfinal-Tickets vergeben: Mit Manchester City, FC Liverpool, Manchester United und Titelverteidiger Chelsea stehen alle vier Vereine aus England vorzeitig in der K.-o.-Phase, dazu kommen zwei italienische Teams (Juventus, Inter Mailand) sowie je eines aus Frankreich (Paris SG), Spanien (Real Madrid mit ÖFB-Star David Alaba), Portugal (Sporting Lissabon), Niederlande (Ajax Amsterdam) und Deutschland (Bayern München mit ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer).

Barcelona muss noch um den Aufstieg zittern

Doch einige große Namen müssen noch zittern, darunter der FC Barcelona mit Legionär Yusuf Demir: Die Katalanen, 5-facher Sieger der Königsklasse, liegen zwar vor dem letzten Spieltag auf Rang 2, müssen aber zu den noch makellosen Bayern – setzt es eine Pleite, kann Benfica noch an Barça vorbeiziehen. Auch Atlético Madrid, Finalist von 2014 und 2016, droht das Aus.

Spannender Dreikampf hinter Liverpool

In Gruppe B wird in der letzten Runde entschieden, wer hinter einem bisher makellos punktenden Liverpool FC den zweiten Achtelfinalplatz besetzt. Der FC Porto hat im Heimspiel gegen Atletico Madrid alles in der eigenen Hand, rangiert aber nur einen Zähler vor dem Verfolger-Duo AC Milan und Atletico.

+++ Hier alle Gruppen der Champions League im Überblick +++



Lässt Porto, der Champions-League-Sieger von 2004, zuhause Punkte liegen, könnten nicht nur die Spanier, sondern auch Milan mit einem Sieg gegen wohl kräftesparende "Reds" noch vorbeiziehen. Nach 15 Punkten in fünf Spielen wird Liverpool in San Siro mit einer stark veränderten Mannschaft erwartet. Auf der anderen Seite steht der italienische Tabellenführer um Altstar Zlatan Ibrahimovic. Ein Königsklassen-Achtelfinale spielte Milan zuletzt 2014. Damals kam mit einem Gesamtscore von 1:5 gegen Atletico das Aus..

Achtelfinal-Auslosung ist am Montag in Nyon

Am spannendsten geht aber es in der Salzburg-Gruppe G zu: Dort haben vor dem letzten Spieltag noch alle (!) Teams die Chance auf den Achtelfinaleinzug, alle können als Vierter auch noch komplett aus Europa ausscheiden.

Das Achtelfinale steigt ab 15. Februar 2022, die Gruppenersten bestreiten die Rückspiele zu Hause. Die Auslosung findet am 13. Dezember in Nyon statt.